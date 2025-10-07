Indian Railways: सात घंटे देरी से आई पवन एक्सप्रेस, रात की काशी सुबह पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश से रेल यातायात बाधित हुआ है, जिससे जबलपुर आने वाली ट्रेनों की चाल प्रभावित हुई। जयनगर से चलकर मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस रविवार को लगभग सात घंटे देरी से जबलपुर पहुंची। ट्रेन क्रमांक 11062 जयनगर-एलटीटी का मुख्य स्टेशन पहुंचने का समय सुबह नौ बजे है। ट्रेन शाम को चार बजे आयी।
शनिवार की रात को आने वाली गोरखपुर-एलटीटी काशी एक्सप्रेस लगभग 12 घंटे विलंब से रविवार को सुबह 10 बजे जबलपुर पहुंची। तीन एवं चार अक्टूबर की मध्यरात्रि को तेज हवा और वर्षा से गोरखपुर एवं छपरा के आसपास कुछ जगह पर रेल ट्रैक में पेड़ एवं मलबा आ गया था। जिसके कारण प्रभावित हुए रेल यातायात का असर रविवार तक देखा गया।
ताप्तीगंगा एक्सप्रेस भी 13 घंटे देर से जबलपुर पहुंची। शनिवार की रात को एक बजे आने वाली ट्रेन रविवार की दोपहर दो बजे मुख्य स्टेशन पहुंची। ट्रेन क्रमांक 15181 मऊ-एलटीटी एक्सप्रेस रविवार को डेढ़ घंटा और ट्रेन क्रमांक 15267 रक्सोल-एलटीटी जनसाधारण एक्सप्रेस लगभग साढ़े तीन घंटा विलंब से जबलपुर पहुंची। मऊ-एलटीटी के जबलपुर पहुंचने का समय सुबह 10.50 और जनसाधारण एक्सप्रेस का दोपहर 2.05 बजे है।
उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली स्पेशल ट्रेनें भी रविवार को अपने निर्धारित समय से छह से 20 घंटे तक विलंब से पहुंची। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेन छूट गई। वहीं, अधिक विलंब के कारण कुछ यात्रियों को यात्रा स्थगित करने पर विवश होना पड़ा।
इसे भी पढ़ें... MP News: छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद दो मेडिकल स्टोर बंद, किडनी फेलियर केस में सख्त कार्रवाई