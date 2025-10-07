Indian Railways: सात घंटे देरी से आई पवन एक्सप्रेस, रात की काशी सुबह पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश से रेल यातायात बाधित हुआ है, जिससे जबलपुर आने वाली ट्रेनों की चाल प्रभावित हुई। जयनगर से चलकर मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस रविवार को लगभग सात घंटे देरी से जबलपुर पहुंची। ट्रेन क्रमांक 11062 जयनगर-एलटीटी का मुख्य स्टेशन पहुंचने का समय सुबह नौ बजे है। ट्रेन शाम को चार बजे आयी।

रेल ट्रैक में पेड़ एवं मलबा आया शनिवार की रात को आने वाली गोरखपुर-एलटीटी काशी एक्सप्रेस लगभग 12 घंटे विलंब से रविवार को सुबह 10 बजे जबलपुर पहुंची। तीन एवं चार अक्टूबर की मध्यरात्रि को तेज हवा और वर्षा से गोरखपुर एवं छपरा के आसपास कुछ जगह पर रेल ट्रैक में पेड़ एवं मलबा आ गया था। जिसके कारण प्रभावित हुए रेल यातायात का असर रविवार तक देखा गया।