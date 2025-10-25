IndiGo एयरलाइन की बड़ी लापरवाही, जबलपुर एयरपोर्ट पर हंगामा... 15 यात्रियों का दिल्ली में छूटा लगेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: दिल्ली से फ्लाइट में सवार होकर यात्री तो जबलपुर आ गए, लेकिन उनका सामान नहीं आया। एयरपोर्ट पर जब सामान लेने यात्री टर्मिनल में पहुंचे तो 15 यात्रियों के सामान दिल्ली में छूटने की जानकारी मिली।
सामान नहीं मिलने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। लगभग पौने घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में इंडिगो के प्रतिनिधियों ने बातचीत की और रविवार की फ्लाइट से सामान बुलवाने का आश्वासन दिया। इनमें से कई यात्री विवाह समारोह में शामिल होने आए थे, जिनके कपड़े और जरूरी सामग्री नहीं आ पाई।
दिल्ली से आए यात्री तारिक खान ने बताया कि उनकी फैमिली आई है। उन्हें शादी समारोह में शामिल होना है, लेकिन सामान दिल्ली में ही छूट गया है। उनके अनुसार यात्री समय पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इंडिगो के सामान काउंटर पर सामान बैग दे दिया। इसके बाद वे फ्लाइट में सवार हुए।
फ्लाइट निर्धारित समय एक बजकर 40 मिनट पर दिल्ली से उड़ी। यह फ्लाइट दोपहर तीन बजकर 10 मिनट पर जबलपुर एयरपोर्ट पहुंची। यात्री विमान से उतरे और टर्मिनल में सामान का इंतजार करते रहे। लगभग 20 से 25 मिनट बाद तक सामान नहीं आया तो उन्होंने कारण पूछा, तब पता चला कि उनका सामान दिल्ली में ही रह गया है। लगभग 15 से अधिक यात्री ऐसे थे, जिनका सामान दिल्ली में छूट गया था।
सामान वापस करने का दिया आश्वासन
सामान न मिलने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। इंडिगो प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इंडिगो प्रबंधन ने रविवार को दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में सामान बुलवाने का आश्वासन दिया, तब हंगामा शांत हुआ।