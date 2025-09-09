चालान के डर से दिखावे की सुरक्षा... हेलमेट सिर में लगाने की बजाए हाथ में लटका कर चल रहे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालक नियमों का पालन करने से बचते नज़र आते हैं। शहर की सड़कों पर अक्सर देखा जा सकता है कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट तो रखते हैं, मगर उसे सिर पर लगाने की बजाय हाथ में या गाड़ी के हैंडल पर लटका लेते हैं। ऐसा करने से न तो कानून की भावना का पालन होता है और न ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर्फ तभी जीवनरक्षक साबित होता है जब उसे सही तरीके से सिर पर पहना जाए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, इसे केवल दिखावे या चालान से बचने का साधन न समझा जाए। पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया है जो 24 सितंबर तक चलेगा।

वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंजना तिवारी ने बताया कि मंगलवार केा बल्देवाग,तीन पत्ती, तैय्यबअली चौक, पेंटीनाका, त्रिपुरी चौक, कैरव्ज चौक और महाराजपुर बायपास में वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान बगैर हेलमेट चलने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाही की गई। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर यातायात पुलिस यातायात के नियमों को लेकर जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाइवे में तेज गति से वाहन चलाने वाले 12 लोगों के खिलाफ 12 हजार रुपये की चालानी कार्रवाही की गई।