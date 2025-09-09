पहले ऑफिस में रखी शराब पी फिर चोरी... रजिस्ट्रार कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना। चोरों से अब सरकारी कार्यालय भी सुरक्षित नहीं हैं। बेखौफ हुए चोरों ने खुरई में एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में चोरी वारदात को अंजाम दिया। घटना सोमवार-मंगलवार रात की है, चोरों ने कार्यालय में शराब भी पी। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस काे सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार चोरों ने लाखों रुपए का सामान चुरा लिया।

तीन अलमारियों के ताले भी तोड़े और दस्तावेजों को खंगाला चोर कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर घुसे और दो एलईडी, टीवी, इनवर्टर और बैटरी चुरा ली। वहीं, नकदी की तलाश में चोरों ने कार्यालय में रखी तीन अलमारियों के ताले भी तोड़े और दस्तावेजों को खंगाला। गौरतलब है कि एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित इस शासकीय कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे थे और न ही रात में कोई चौकीदार मौजूद था।