जबलपुर के वेटरनरी विवि में स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता, नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में वर्ष 2012-13 के दौरान जूनियर स्टेनोग्राफर पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठी है। पदाधिकारियों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा एनएसयूआई के प्रदेश सचिव एजाज अंसारी एवं प्रतीक गौतम के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने कुलपति डाॅ. मनदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारण की भी जांच कराने की मांग ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों, पात्रता मानदंडों, आरक्षण रोस्टर और चयन प्रक्रिया के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने संबंधित नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रमाणपत्रों की वैधता और वेतनमान निर्धारण की भी जांच कराने की मांग की है।

नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच एनएसयूआई ने विज्ञापन क्रमांक 990, दिनांक 19 जून 2013 के तहत हुई नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों के पालन और चयन से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।