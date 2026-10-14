जबलपुर की झलोन पंचायत में लाखाें की गड़बड़ी, शिकायत के बाद सरपंच पति सहित गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर झलोन ग्राम पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितता की बात सामने आने के बाद सरपंच और पति गायब हो गए हैं। पंचायत की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई और उनके पति अशोक सिंह के घर नहीं लौटने से परिवार की चिंता बढ़ गई है।

बरगी पूर्व विधायक संजय यादव से भी मुलाकात की थी दरअसल दोनों 8 अक्टूबर को पंचायत में कथित गड़बड़ियों की शिकायत करने जबलपुर आए थे। अगले दिन उन्होंने बरगी विधानसभा के पूर्व विधायक संजय यादव से भी मुलाकात की थी। इसके बाद से दोनों के घर नहीं लौटे। धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर शिकायत की थी आठ अक्टूबर को सरपंच और उनके पति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से पंचायत सचिव पुष्पराज सिंह पर विकास कार्यों की राशि में गड़बड़ी, ओटीपी लेकर सरकारी रकम निकालने और विरोध करने पर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर शिकायत की थी।

पुष्टि जांच और पंचायत के अभिलेखों से होना बाकी सरपंच के मुताबिक पंचायत से 30 से 40 लाख रुपये निकाले गए, लेकिन गांव में उसके अनुरूप विकास कार्य नहीं हुए। इन आरोपों की पुष्टि जांच और पंचायत के अभिलेखों से होना बाकी है। ओटीपी लेकर राशि निकालने का आरोप लक्ष्मीबाई और उनके पति का आरोप है कि कम पढ़े-लिखे होने का फायदा उठाकर सचिव सरकारी राशि निकालने के लिए उनके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी लेते थे। उनका दावा है कि जब उन्होंने मोबाइल देना बंद किया, तो कथित तौर पर मोबाइल छीनने और धमकाने की घटनाएं हुईं। निर्माण कार्यों का स्पष्ट हिसाब नहीं दिया सरपंच का कहना है कि पंचायत से राशि निकलने के बावजूद उन्हें खर्च और निर्माण कार्यों का स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया। अशोक सिंह ने सड़क, नाली और भवन निर्माण के लिए लोहा, सीमेंट सहित अन्य सामग्री की खरीदी के बिलों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है।