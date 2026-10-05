नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संत प्रेमानंद के शिष्य व जबलपुर निवासी दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के मामले में 12 दिन बाद भी पुलिस की जांच किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस की चार टीमों ने आश्रम के 60 से अधिक साधकों से पूछताछ की है। स्वजन के भी बयान दर्ज किए गए हैं।

रक्त के नमूने और मोबाइल जांच के लिए भेजे पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि स्वजन आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर गुप्तांग काटने ने गुत्थी को उलझा दिया है। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज के साथ मृतक के रक्त के नमूने और मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है।