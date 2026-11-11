बदल रहा है मौसम का मिजाज, जबलपुर व आसपास के जिलों में सुबह और रात बढ़ेगी ठंडक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हवा का रुख भी उत्तर-पूर्वी हो गया है। सुबह हल्की धुंध के बीच सर्द हवा सिहराती रही वहीं रात में भी उत्तरी हवा सिरहन पैदा करती रही। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी अभी और बढ़ेगी।

वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण का असर

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण का असर मौसम पर देखने को मिल सकता है।

अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा

उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजर रही ट्रफ के कारण मौसम में स्थानीय स्तर पर बदलाव की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान

कहीं-कहीं हल्की धुंध छाई रह सकती है। जबलपुर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और छिंदवाड़ा में भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। मौसम में आ रहे इस बदलाव से रात और सुबह के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा।