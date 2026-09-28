जबलपुर में कार का आधा कांच खुला छोड़ा, पबजी खेलने के बाद झपकी लगी फिर आईफोन गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में कार में रखा आईफोन चोरी हो गया। पचपेढ़ी साउथ सिविल लाइंस निवासी तनुज आत्मा (23) कुछ दिनों पूर्व साथी अभिषेक रजक के घर जयप्रकाश नगर गया था।
रात करीब तीन बजे अभिषेक और कान्हा तिवारी के साथ उसकी कार में पबजी खेल रहा था। बाद में अभिषेक, कान्हा के साथ घर चला गया। जाते समय कान्हा ने कार का आधा कांच खुला छोड़ दिया।
तनुज कार में ही सो गया। करीब 1:30 बजे उठने पर उसका फोन गायब मिला। सोमवार को उसने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
लार्डगंज थाना क्षेत्र के उखरी रोड स्थित नायक चौक के पास पुरानी रंजिश को लेकर चार युवकों ने एक युवक पर चाकू, बेसबाल के डंडे और लोहे की राड (शाकप) से हमला कर दिया। घटना में घायल मधुबन कालोनी निवासी आशुतोष सिंह उर्फ आशु (24) को उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।
आशुतोष के रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि करीब 2.30 बजे वह नायक चौक पर सड़क किनारे खड़ा था, तभी आरोपित पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने लगे। अनिकेत ने चाकू से गर्दन, हाथ और पैर में वार किए। गन्नू और ऋषभ ने बेसबाल के डंडे से सिर पर हमला किया।
शैलेष ने लोहे की शाॅकप से पीठ व पैरों में चोट पहुंचाई। दोस्तों के बीच-बचाव करने पर आरोपित भाग निकले। पुलिस ने आरोपी अनिकेत नेमा, गन्नू रैकवार, ऋषभ यादव और शैलेष उर्फ बिट्टू गोटिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
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