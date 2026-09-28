जबलपुर से अब नहीं चलेगी श्रीधाम एक्सप्रेस, दिल्ली की ट्रेनों में बढ़ी भीड़; कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी

नईुदनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आगासौद में यार्ड रीमाडलिंग के चलते निरस्त की गई श्रीधाम एक्सप्रेस ने दिल्ली जाने वाली यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है।

यार्ड रिमाडलिंग के कार्य के लिए रेलवे ने किया निर्णय

रेलवे ने यार्ड रिमाडलिंग के कार्य के लिए श्रीधाम एक्सप्रेस को 19 दिन तक नहीं चलाने का निर्णय किया है। इसके चलते जबलपुर से दिल्ली जाने वाली अन्य ट्रेनों में यात्री दबाव बढ़ गया है।

आसानी से नहीं मिल रही ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट

जबलपुर से दिल्ली के बीच श्रीधाम के अतिरिक्त दो प्रतिदिन और दो साप्ताहिक ट्रेन है। इन सभी ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट आसानी से नहीं मिल रही है। श्रीधाम एक्सप्रेस से विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सहित अन्य स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है।