जबलपुर से अब नहीं चलेगी श्रीधाम एक्सप्रेस, दिल्ली की ट्रेनों में बढ़ी भीड़; कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी

नईुदनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आगासौद में यार्ड रीमाडलिंग के चलते निरस्त की गई श्रीधाम एक्सप्रेस ने दिल्ली जाने वाली यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है।
रेलवे ने यार्ड रिमाडलिंग के कार्य के लिए श्रीधाम एक्सप्रेस को 19 दिन तक नहीं चलाने का निर्णय किया है। इसके चलते जबलपुर से दिल्ली जाने वाली अन्य ट्रेनों में यात्री दबाव बढ़ गया है।
जबलपुर से दिल्ली के बीच श्रीधाम के अतिरिक्त दो प्रतिदिन और दो साप्ताहिक ट्रेन है। इन सभी ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट आसानी से नहीं मिल रही है। श्रीधाम एक्सप्रेस से विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सहित अन्य स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है।
संबंधित ट्रेनों में अब तत्काल कोटे की टिकिट भी वेटिंग में पहुंच रही है। निरस्त की गई ट्रेनों के एवज में वर्तमान में संचालित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की कोई योजना नहीं है। इससे लोगों की दिल्ली तक आवाजाही में मुश्किलें और बढ़ गई है। यात्री समस्या और रेलवे की ओर राहत के उपाय के संबंध में चर्चा कर समग्र समाचार दिया जाएगा।
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