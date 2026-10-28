जबलपुर: धनुष तोप की कायल हुई फौज, 46 किमी दूर लक्ष्य पर सटीक निशाना; अब जीसीएफ में बनेगी नई तोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वदेशी तोप की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में धनुष तोप ने नया मुकाम हासिल किया है। लॉन्ग प्रूफ रेंज (एलपीआर) में धनुष तोप के उन्नत संस्करण ने 46 किलोमीटर की दूरी पर सफल परीक्षण पूरा किया है।

बैरल टेस्टिंग जोन में किए गए इस परीक्षण के बाद अब गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) में इस उन्नत तोप के नियमित उत्पादन की तैयारी आगे बढ़ेगी। 155 एमएम गुणा 52 कैलिबर वाले नए संस्करण ने पुराने 155 एमएम गुणा 45 कैलिबर मॉडल की 38 किलोमीटर की अधिकतम रेंज को पीछे छोड़ दिया है।