IND vs NZ: अभिषेक शर्मा बने 'सिक्सर' सुल्तान, हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त, नंबर एक की कुर्सी पर काबिज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के सितारे इस समय बुलंदियां छू रहे हैं। वह साल 2026 में एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मंगलवार को वेलिंग्टन में खेले गए टी-20 मुकाबले में उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने 113 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। अब युवा ओपनर बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होने वेलिंग्टन मैच में 38 गेंदों में 113 रन ठोक दिए। इस दौरान उनके बल्ले से 11 छक्के निकले। इसी के साथ उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया।