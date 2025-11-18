जबलपुर का बैंबू देगा चीन को टक्कर, आने वाले समय में भारत में भी बैंबू से सॉफ्ट फाइबर बन पाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर में पैदा हुई बैंबू (बांस) की खास प्रजाति से सॉफ्ट फाइबर तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय सॉफ्ट फाइबर बनाने के लिए बैंबू पर रिसर्च कर रहा है। इसमें जबलपुर के बैंबू उत्पादक सहयोग कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दुनिया में अभी तक बैंबू से सॉफ्ट फाइबर बनाने में चीन ने सफलता हासिल की हुई है। आने वाले समय में भारत में भी बैंबू से सॉफ्ट फाइबर बन पाएगा। कपड़ा मंत्रालय बैंबू फाइबर पर काम कर रहा सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तिलवारा स्थित बैंबू नर्सरी में भ्रमण करने पहुंचे। उन्होंने भी बताया कि कपड़ा मंत्रालय बैंबू फाइबर पर काम कर रहा है और इसी संबंध में वो आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि देश के भीतर मिथक था कि बैंबू पानी को खींचता है। बैंबू जहां लगता है वहां का पानी रिचार्ज होता है। मैं कपड़ों पर काम कर रहा हूं। फाइबर पर काम करता हूं। आज देश-दुनिया में बैंबू फाइबर के पल्व के द्वारा कपड़े बनते हैं। इसी संबंध में यहां आया था।