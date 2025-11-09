MPPSC Result 2023: जबलपुर के दो युवाओं ने एमपीपीएससी में हासिल की सफलता, कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम शनिवार को जारी किया गया। जिसमें मूल रुप से नरसिंहपुर निवासी शिवानी कौरव ने चौथे प्रयास में सफलता हासिल की है। उन्हें 2023 जनपद पंचायत सीईओ का पद मिला है। वहीं 2024 के परीक्षा परिणाम में वे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए चयनित हुई है। साथ ही धनवंतरी नगर निवासी अमृतांश सैनी ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। सहकारिता विस्तार अधिकारी के रुप में चयन हुआ है।
शिवानी कौरव - जनपद पंचायत सीईओ
शिवानी ने अपनी जर्नी साझा करते हुए कहा कि 2019 से ही एमपीपीएससी के लिए कोचिंग लेना शुरु कर दी थी। बचपन से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन था। कभी प्रीलियम्स क्लियर नहीं कर पाई तो कभी साक्षात्कार में सफलता नहीं मिली। लेकिन चौथे प्रयास में सफलता मिल गई। मैं अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ही अडिग रहीं। लगभग 12 से 14 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करती थी। पिताजी किसान है। व गृहिणी है। पिताजी का रामदर्शन कौरव और मां का नाम सरोज कौरव है। अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देना चाहती हूं।
अमृतांश सैनी - सहकारिता विस्तार अधिकारी
अमृतांश ने कहा कि तीसरी बार में सफलता हासिल की है। सफलता पाकर बहुत ही खुश हूं। हमेशा ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन था। जिसके लिए सदैव प्रयासरत रहा। मां निधी सैनी कालेज में कार्यरत है। व पिताजी अंबरीश कुमार सैनी निजी अस्पताल में नौकरी करते है। मुझे लगता है कि अगर किसी चीज को ठान लिया तो वो काम आसानी से किया जा सकता है। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए पूरा समय पढ़ाई में ही दिया।
