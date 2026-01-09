जबलपुर में साफ पानी का दावा, हकीकत में हवा; नालियों में से गुजर रही पाइप लाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत के बाद जबलपुर नगर निगम ने भी पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि शहर में जलापूर्ति करने वाले रमनगरा, ललपुर, भोंगाद्वार और रांझी वाटर फिल्टर प्लांट में पानी को कैमिकल व मशीनरी प्रक्रिया से गुजार कर साफ किया जाता है और फिर वाटर फिल्टर प्लांट की लैब में 23 बिंदुओं पर गहन परीक्षण करने के बाद राइजिंग मेन लाइन के जरिये नागरिकों के लिए सप्लाई किया जाता है। हालांकि नगर निगम के इस दावे के विपरित हकीकत कुछ अलग ही है।
क्योंकि लैब में परीक्षण कर की किया जाने वाला पेयजल तो शुद्ध व मानक स्तर का होता है परंतु लोगों के घरों तक यह पानी टंकियों और फिर पाइपलाइन के जरिये पहुंचता है इससे पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि अधिकांश पुरानी हो चुकी टंकिया, भूमिगत टैंकों की ढंग से सफाई नही होती और टंकियों से जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है वह नाला-नालियों के नीचे से होकर पाइपलाइन के संपर्क में आ जाता है और लैब के परीक्षण में पास ये पानी घरों के नलों तक पहुंचते-पहुंचते गुणवत्ता में फेल होने के करीब पहुंच जाता है।
इंदौर की घटना के बाद सकते में आया नगर निगम जलापूर्ति लाइनों की जांच करवा रहा है। जोन स्तर पर जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम लीकेज पाइपलाइन मिलने पर उसकी मरम्मत करवा रही है। इसके बाद पानी के सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। नगर निगम की इन चारों लैबों में रोजाना पर 70 से 80 पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।
इनमें से रोजाना प्रति लैब 18 से 20 सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। सिर्फ ललपुर प्लांट में ही एक जनवरी से आठ जनवरी तक 312 पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जो परीक्षण में साफ व पीने योग्य पाए गए इनमें किसी तरह को कोई बैक्टीरिया नही मिला टीडीएस का स्तर भी सामान्य पाया गया।
इधर नगरीय निकाय की पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता जांचने अमृत मित्र के तहत यह शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी महिला संगठनों को पानी की जांच का जिम्मा भी सौंपा था। तीन-तीन माह के लिए कराई जांच कराई जा रही थी। पानी के सैंपल की जांच कराने वाली एजेंसी ने पांच स्वसहायता समूह की 10-10 महिलाओं से शहर के 79 वार्ड में जाकर पानी के सैंपल लिए। प्रत्येक वार्ड में 27 फील्ड टेस्ट और तीन लैब टेस्ट किए। करीब 2000 सैंपल की जांच की गई।
66 साल पुराना भूमिगत टैंक हो चुका जर्जर, पानी में टूट कर समा रहा मलबा कांचघर स्थित कुलीहिल टैंक है। लगभग 66 वर्ष पुराने इस टैंक की स्लेब (छत) पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छह वर्ष पूर्व इसका बड़ा हिस्सा दो जगह से दो बार टूटकर पानी से भरे टैंक में समा चुका है।
नगर निगम सफाई की औपचारिकताओं के बीच नागरिकों को मलबायुक्त गंदा पेयजल पिला रहा है। करीब 14 फीट क्षमता वाले इस टैंक को 10 से 12 फीट तक ही भरा जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि कभी-कभी मटमैला पानी भी आ रहा है।
यही हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित भूमिगत टैंक का भी है। 50 साल पुराने इस भूमिगत टैंक की सफाई भी वर्षों से नही हुई। आस-पास गंदगी बजबजा रही है। यही पानी कालोनी में सप्लाई हो रहा है।