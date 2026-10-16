जबलपुर कलेक्टर का अधिकारियों को निर्देश, ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना दें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। शिकायत पर कार्रवाई दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके निराकरण की नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को मझौली विकासखंड के रानीताल में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित जनसंवाद के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं कलेक्टर ने ग्रामीणों से राशन वितरण, बिजली बिल, धान उपार्जन और भुगतान से जुड़ी समस्याएं सुनीं। उन्होंने किसानों की धान खरीदी और भुगतान संबंधी शिकायतों की जांच में तेजी लाकर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। बिजली बिलों का सत्यापन कर शिकायतों का निराकरण करने और बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना देने के निर्देश दिए।