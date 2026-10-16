नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहार के बीच कठौंदा के पटाखा थोक कारोबारियों के स्थायी लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद अब प्रशासन राहत देने पर विचार कर रहा है। पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में 51 व्यापारियों के लाइसेंस रद किए गए थे।

अधारताल एसडीएम ने सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया अगले ही दिन अधारताल एसडीएम और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं बेहतर पाए जाने के बाद नवागत कलेक्टर के स्तर पर तय सुरक्षा शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस बहाल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।