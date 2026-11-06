जबलपुर कलेक्टर ने दिया स्वामित्व योजना में रजिस्ट्रियों का टारगेट, पटवारियों की जिम्मेदारी तय

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वामित्व योजना के तहत लंबित रजिस्ट्रियों को पूरा करने के लिए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पटवारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन कम से कम 20 रजिस्ट्रियां करनी होंगी। लक्ष्य के अनुरूप काम में तेजी लाने के निर्देश दिए जिले में रोजाना एक हजार रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है।

रजिस्ट्री कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें सभी पटवारी अपने क्षेत्र में रजिस्ट्री कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। जिस पटवारी के क्षेत्र में रजिस्ट्रियों का काम पूरा हो जाता है, उसे दूसरे हलके में स्थानांतरित करने के बजाय प्रोत्साहित किया जाए, ताकि दूसरे पटवारियों को भी बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिले।