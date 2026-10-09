जबलपुर से दिल्ली रूट की चार प्रमुख ट्रेनें रद, 3 हजार से ज्यादा यात्री परेशान, स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती

डिजिटल डेस्क। जबलपुर से दिल्ली रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने रेलवे बोर्ड के निर्देश पर आज जबलपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली चार प्रमुख और लोकप्रिय ट्रेनों को रद कर दिया है। अचानक लिए गए इस फैसले के कारण 3 हजार से अधिक यात्रियों का सफर अधर में लटक गया है।

ये 4 ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद महाकौशल एक्सप्रेस

एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन (गोंडवाना) एक्सप्रेस

कोटा-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस अचानक फैसले से मचा हड़कंप, स्टेशनों पर एडवाइजरी जारी इसके अलावा कोटा-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी आज रद कर दी गई है। रेलवे प्रशासन की ओर से अचानक ट्रेनें रद्द करने की सूचना जारी की गई, जिसके बाद स्टेशनों पर अफरा-तफरी का माहौल न बने, इसके लिए जबलपुर और कटनी रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है।