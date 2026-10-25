जबलपुर में दिवाली पर मिठाई बिक जाती है, 5 करोड़ की फूड लैब से महीनों बाद आ रही रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: दिवाली पर मिठाई और नमकीन की मांग बढ़ते ही मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा मुनाफे के लिए कुछ कारोबारी मावा, पनीर और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं, तो कहीं पुराने मावे और एक्सपायरी रेडी-टू-मिक्स उत्पादों के इस्तेमाल की आशंका रहती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग छापे मारकर नमूने तो लेता है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में महीनों लगने से कार्रवाई का असर सीमित रह जाता है। तब तक संबंधित खाद्य सामग्री बिक चुकी होती है और उपभोक्ता उसकी कीमत अपनी सेहत से चुका चुके होते हैं। इस बार त्योहार करीब आ चुका है, लेकिन न तो मिठाई एवं नमकीन रफ्तार पकड़ सकी, नही नमूने जांचने वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अभी तक अपनी क्षमता से काम शुरू कर सकी है। इससे त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की खपत की आशंका बनी हुई है।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की जांच जारी है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर उसे नष्ट कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। त्योहारी सीजन के चलते अचानक जांच एवं छापेमारी भी की जा रही है। मिलावट का हर निवाला सेहत पर भारी मिलावटी पनीर, मावा और उससे निर्मित मिठाईयों से पेट संबंधी संक्रमण और उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

दूषित खाद्य पदार्थों में हानिकारक सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। वहीं, नमकीन में घटिया तेल, बार-बार गर्म किया गया तेल, खराब मसाले और असुरक्षित रंग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

मिठाइयों में गैर-अनुमोदित रंग या दूषित सामग्री का इस्तेमाल भी जोखिम बढ़ाता है। पुराना होना अपने आप में मिलावट का प्रमाण नहीं, लेकिन अनुचित भंडारण से खाद्य सामग्री असुरक्षित हो सकती है। प्रयोगशाला तैयार, जांच का इंतजार डुमना रोड पर खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का का भवन वर्ष 2022 में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ। इसमें खाद्य और औषधि जांच की अलग-अलग सुविधाएं प्रस्तावित थीं। हालांकि, खाद्य पदार्थों की जांच अब तक शुरू नहीं हो सकी है।