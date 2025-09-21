Jabalpur Dumna Airport: फटी कैनोपी से यात्रियों को दिक्कत, पांच माह बाद भी नहीं हुई मरम्मत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर 450 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यहां की कैनोपी पिछले पांच माह से फटी हुई है। अप्रैल में तेज हवाओं के दौरान यह कैनोपी फट गई थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत या बदलाव नहीं हो सका है।

यात्रियों की शिकायत है कि टर्मिनल के बाहर वाहन से उतरने पर उन्हें बारिश में भीगना पड़ता है। वहीं बाहर से आने वाले पैसेंजर को फटी कैनोपी एयरपोर्ट की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आती है। नहीं ली जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी को कैनोपी बदलना था, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने के बावजूद उसने जिम्मेदारी नहीं ली। एयरपोर्ट प्रबंधन भी इस मामले में चुप है। जानकारी के अनुसार, एजेंसी कैनोपी बदलने के खर्च से बच रही है और केवल कागजी कार्रवाई में समय बीत रहा है।