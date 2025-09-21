मेरी खबरें
    By Pankaj Tiwari
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 11:45:31 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 11:45:31 PM (IST)
    Jabalpur Dumna Airport: फटी कैनोपी से यात्रियों को दिक्कत, पांच माह बाद भी नहीं हुई मरम्मत
    फटी कैनोपी से यात्रियों को दिक्कत, पांच माह बाद भी नहीं हुई मरम्मत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर 450 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यहां की कैनोपी पिछले पांच माह से फटी हुई है। अप्रैल में तेज हवाओं के दौरान यह कैनोपी फट गई थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत या बदलाव नहीं हो सका है।

    यात्रियों की शिकायत है कि टर्मिनल के बाहर वाहन से उतरने पर उन्हें बारिश में भीगना पड़ता है। वहीं बाहर से आने वाले पैसेंजर को फटी कैनोपी एयरपोर्ट की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आती है।

    नहीं ली जिम्मेदारी

    निर्माण एजेंसी को कैनोपी बदलना था, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने के बावजूद उसने जिम्मेदारी नहीं ली। एयरपोर्ट प्रबंधन भी इस मामले में चुप है। जानकारी के अनुसार, एजेंसी कैनोपी बदलने के खर्च से बच रही है और केवल कागजी कार्रवाई में समय बीत रहा है।

    इससे पहले भी 2024 में कैनोपी का एक हिस्सा पानी भरने के कारण फट गया था, जिसमें नीचे खड़ी कार और चालक घायल हुए थे। हालांकि इस बार किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एयरपोर्ट का सौंदर्य जरूर धूमिल हो रहा है।

    करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई यह कैनोपी दिल्ली की केजीएन कंपनी ने लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को इस एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण किया था।

