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जबलपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 की दर्दनाक मौत, 8 गंभीर

जबलपुर के मझौली में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराने पर करंट फैल गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घाय...और पढ़ें

By Pankaj TiwariEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 08:11:24 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 09:18:16 AM (IST)
जबलपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 की दर्दनाक मौत, 8 गंभीर
जबलपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. जबलपुर के मझौली में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा।
  2. हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से जुलूस में करंट।
  3. करंट लगने से दो लोगों की दर्दनाक मौत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: विजयादशमी के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मझौली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बुधवार देर रात मझौली के नीला तालाब के पास विसर्जन जुलूस के दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक लोग करंट लगने से झुलस गए।

करंट की चपेट में आने से मची चीख-पुकार

विसर्जन में शामिल लोग माता रानी की प्रतिमा लेकर नीला तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान प्रतिमा/डीजे या वाहन का कोई हिस्सा ऊपर से गुजर रही बड़ी लाइन से टकरा गया और करंट पूरे जुलूस में फैल गया। करंट की चपेट में आए लोगों में चीख-पुकार मच गई।


घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हादसे में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 8 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग से लाइन की सुरक्षा को लेकर जवाब तलब किया गया है।

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