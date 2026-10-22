जबलपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 की दर्दनाक मौत, 8 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: विजयादशमी के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मझौली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बुधवार देर रात मझौली के नीला तालाब के पास विसर्जन जुलूस के दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक लोग करंट लगने से झुलस गए।

करंट की चपेट में आने से मची चीख-पुकार विसर्जन में शामिल लोग माता रानी की प्रतिमा लेकर नीला तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान प्रतिमा/डीजे या वाहन का कोई हिस्सा ऊपर से गुजर रही बड़ी लाइन से टकरा गया और करंट पूरे जुलूस में फैल गया। करंट की चपेट में आए लोगों में चीख-पुकार मच गई।