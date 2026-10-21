आधुनिक खेती में पिछड़ रहा ग्वालियर-चंबल संभाग, पॉलीहाउस और मल्चिंग जैसी योजनाओं में छोटे जिले आगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडी और ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रमुख जिले आधुनिक कृषि अपनाने के मामले में काफी पीछे छूट रहे हैं, जबकि प्रदेश के अपेक्षाकृत छोटे और दूरदराज के जिले इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आधुनिक खेती के विभिन्न घटकों में ग्वालियर जिले की स्थिति काफी निराशाजनक रही है। 2026-27 के लिए आधुनिक खेती के लिए उद्यानिकी विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लोन लेने के लिए किसानों ने आवेदन किए हैं।

हाइड्रोपोनिक्स व एयरोपोनिक्स तकनीक बिना मिट्टी के पानी और हवा में पौधे उगाने वाली इन आधुनिक तकनीकों को अपनाने में भी ग्वालियर जिले से महज दो किसान आगे आए हैं, जबकि रतलाम जिले से 29 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है। आधुनिक तकनीक अपनाने में मालवा के जिले आगे हैं, जबकि ग्वालियर चंबल के जिले पीछे हैं। विभाग का हर साल का सब्सिडी व मदद देने के लिए जो बजट आता है वह लैप्स हो जाता है। यहां के किसान पारंपरिक फसलों को करने में ही रुचि लेते हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में किसानों ने मल्चिंग विधि से उद्यानिकी फसलों को करना शुरू किया है। धीरे-धीरे ही यहां बदलाव आएगा। एमपीएस बुंदेला, सहायक संचालक, उद्यानिकी