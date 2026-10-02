रेलवे में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नजर रखेगा जबलपुर इंजीनियरिंग काॅलेज का हैंडहेल्ड डिवाइस ‘डिटेक्ट्रा’

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नशीले पदार्थों तथा संदिग्ध रसायनों की तस्करी की पहचान को आसान बनाने के उद्देश्य से जबलपुर इंजीनियरिंग काॅलेज (जेईसी) के विद्यार्थियों ने तकनीक आधारित एक अभिनव समाधान तैयार किया है। संवेदनशील स्थानों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें स्मार्ट इंडिया हैकाथान 2026 के तहत कालेज की छात्र टीम ‘युक्ति’ ने (डिटेक्ट्रा) नाम से एक हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित किया है। डिटेक्ट्रा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे सुरक्षा कर्मी हाथ में लेकर रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, लगेज एरिया अथवा अन्य संवेदनशील स्थानों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

संकेतों को सेंसर के माध्यम से पहचानता है डिवाइस आसपास की हवा में मौजूद संदिग्ध रासायनिक संकेतों को सेंसर के माध्यम से पहचानने का प्रयास करता है। संदिग्ध संकेत मिलने पर इसमें बीप और एलईडी लाइट के जरिए तत्काल अलर्ट मिलता है। इससे सुरक्षा कर्मियों को किसी स्थान या सामान की आगे जांच करने के लिए शुरुआती संकेत मिल सकता है।

इसकी खासियत यह है कि डिवाइस को किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हैंडहेल्ड होने के कारण सुरक्षा कर्मी इसे जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर जांच कर सकते हैं। इससे रेलवे जैसे बड़े और लगातार गतिशील परिसर में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। आवाजाही के कारण सुरक्षा जांच एक महत्वपूर्ण चुनौती है रेलवे में बड़ी संख्या में यात्रियों और सामान की आवाजाही के कारण सुरक्षा जांच एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में संदिग्ध पदार्थों की पहचान के लिए तेज, पोर्टेबल और किफायती तकनीकी उपकरण उपयोगी साबित हो सकते हैं। डिटेक्ट्रा इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया छात्र नवाचार है।