जबलपुर में बहू से छेड़खानी की शिकायत करने गए ससुर की पीट-पीटकर हत्या, तीनों आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: पनागर थाना क्षेत्र के सिंगलद्वीप गांव में बहू के साथ छेड़खानी का विरोध करना एक 60 वर्षीय व्यक्ति को भारी पड़ गया। शिकायत को लेकर उपजे विवाद में तीन लोगों ने बुजुर्ग पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने शुक्रवार देर रात को मेडिकल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।