जबलपुर के मुनाफाखोरों पर कार्रवाई का हंटर, मिठाई से लेकर खोवा तक की जांच; गंदगी मिलने पर होटल सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहारों के दौरान लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ नईदुनिया की मुहिम का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सात दिन में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई पिछले सात दिनों में नईदुनिया ने मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट, दुकानों के भीतर गंदगी, अस्वच्छ रसोई और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों की बिक्री जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार जांच और कार्रवाई जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हुआ और शहर से लेकर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार जांच और कार्रवाई शुरू की गई। दीपावली के पहले अभियान के तहत जिले में करीब 54 खाद्य नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। वहीं, गंदगी मिलने पर एक होटल को सील करने की कार्रवाई भी की गई।

बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों से लेकर खोवा कारोबारियों तक जांच खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई कारोबार से जुड़े कई प्रतिष्ठानों में पहुंचकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की। इसमें बडकुल, हीरा, चंद्रकला, केशरवानी और बीकानेर स्वीट्स जैसे प्रतिष्ठान शामिल रहे। यहां मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।

खोवा की गुणवत्ता पर भी निगरानी बढ़ाई गई पंकज खोवा भंडार, जैन खोवा, मोदी खोवा और महावीर दूध भंडार में भी जांच कर नमूने लिए गए। विभाग की कार्रवाई का दायरा केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उसके रखरखाव की स्थिति भी जांच के दायरे में लाई गई। गंदगी और अस्वच्छ रसोई पर भी कार्रवाई नईदुनिया ने अपनी पड़ताल में दुकानों और होटलों के भीतर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। खासतौर पर ऐसी जगहों को सामने लाया गया, जहां ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की तैयारी और भंडारण में स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।