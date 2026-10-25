जबलपुर वासियों को बड़ी सौगात, 45 करोड़ से बनी जेडीए की SR-3 सड़क शुरू, दीनदयाल चौक के जाम से मिली मुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: शहर के सबसे बड़े चौराहे में शामिल दीनदयाल चौक पर लगने वाले भीषण जाम ने लोगों को हलकान कर रखा है। दमोहनाका से कंटगी, पाटन, करमेता की तरफ जाने वाले लोग को जाम से जूझना पड़ रहा है। वहीं विजय नगर व आस-पास के क्षेत्र के नागरिकों को भी रोजाना ही जाम से दो-चार होना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात ये है कि शहर की बड़ी आबादी को अब दीनदयाल चौक पर बसों की आवाजाही और चुंगी नाका के पास लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिल गई है।

जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की महत्वपूर्ण परियोजना 64-65 के अंतर्गत बनी ‘एसआर-3’ सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही आवागमन भी शुरू हो गया है। अब नागरिक बिना जाम में फंसे सीधे नागपुर बायपास की और आवागमन कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक लाभ विजय नगर और उसके आसपास के रहवासियों को हो रहा है। वहीं जेडीए की दूसरी बहुप्रतिक्षित सड़क एसआर-2 भी जल्द आकार लेगी। जेडीए के अनुसार टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ होगा। ये सड़क एसआर-3 को जोड़ते हुए पाटन बायपास को जोड़ेगी।

45 करोड़ से बनी, 48 मीटर चौड़ी है सड़क: जेडीए अधिकारियों के अनुसार एसआर-3 सड़क करीब 45 करोड़ रुपये से बनकर तैयार हुई है। इसकी लंबाई 2.6 किमी है। जबकि जबकि चौड़ाई 48 मीटर है। इसके बन जाने के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम हुआ है।

कचनारी, मोहनिया, बसहा, अमखेरा, कुदवारी और महाराजपुर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। जेडीए ने विकास योजनाओं के बजट में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान भी किए हैं। इसके तहत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने और महत्वपूर्ण परिसरों में सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था शामिल है।