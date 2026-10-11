दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में पलटे गवाह, पीड़िता के बयान पर हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चियों से जुड़े मामले में आरोपी रामकृष्ण उर्फ बद्दू की दूसरी जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की एकलपीठ ने कहा कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद आठ वर्षीय पीड़िता ने विचारण न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं। पीड़िता की कम उम्र, कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का आधार नहीं बनता।