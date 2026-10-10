दिल्ली जाने वाली ट्रेनें फुल, जबलपुर पहुंची महाकोशल सवा चार घंटे लेट, यात्रा से पहले जानें ताजा स्थिति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को निरस्त की गई ट्रेनों का असर शनिवार को भी रेल यात्रियों पर दिखाई दिया। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकोशल एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सभी सीटें भर गईं।
शुक्रवार को यात्रा नहीं कर सके यात्रियों ने शनिवार को सफर शुरू किया, जिससे दोनों ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया। हालांकि, यात्रियों की संख्या सीमित रहने से स्टेशन पर भीड़ का दबाव नियंत्रित रहा।
एहतियात के तौर पर रेलवे ने स्टेशन पर अधिकारियों, कर्मचारियों और आरपीएफ बल की तैनाती की थी। शनिवार को दिल्ली से जबलपुर आने वाली कोई सीधी ट्रेन नहीं चली। रैक की कमी के चलते जबलपुर सुपरफास्ट, महाकोशल और मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित हुआ। इससे दिल्ली से लौटने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।
शुक्रवार को दिल्ली से रवाना हुई महाकोशल एक्सप्रेस शनिवार सुबह निर्धारित समय से करीब सवा चार घंटे की देरी से सुबह 10.15 बजे जबलपुर पहुंची। लंबे इंतजार के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं, हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट अपने निर्धारित समय पर जबलपुर पहुंची।
आगासौद यार्ड में रीमॉडलिंग कार्य के चलते हैदराबाद, यशवंतपुर और हुबली से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को इटारसी-जबलपुर-सतना-बांदा-झांसी मार्ग से चलाया जा रहा है। शनिवार को हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन निर्धारित शाम 6.55 बजे के बजाय रात 8 बजे जबलपुर पहुंची।
इन ट्रेनों की जानकारी सीमित होने के कारण सुबह रवाना हुई स्पेशल ट्रेन में अपेक्षाकृत कम यात्री रहे। वहीं, कुछ यात्रियों को इनमें कन्फर्म टिकट मिलने से राहत मिली। रेलवे के अनुसार, रविवार से जबलपुर और दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन सेवाएं पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद है।
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