दिल्ली जाने वाली ट्रेनें फुल, जबलपुर पहुंची महाकोशल सवा चार घंटे लेट, यात्रा से पहले जानें ताजा स्थिति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को निरस्त की गई ट्रेनों का असर शनिवार को भी रेल यात्रियों पर दिखाई दिया। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकोशल एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सभी सीटें भर गईं।

दोनों ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल शुक्रवार को यात्रा नहीं कर सके यात्रियों ने शनिवार को सफर शुरू किया, जिससे दोनों ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया। हालांकि, यात्रियों की संख्या सीमित रहने से स्टेशन पर भीड़ का दबाव नियंत्रित रहा। दिल्ली से जबलपुर आने वाली कोई सीधी ट्रेन नहीं चली एहतियात के तौर पर रेलवे ने स्टेशन पर अधिकारियों, कर्मचारियों और आरपीएफ बल की तैनाती की थी। शनिवार को दिल्ली से जबलपुर आने वाली कोई सीधी ट्रेन नहीं चली। रैक की कमी के चलते जबलपुर सुपरफास्ट, महाकोशल और मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित हुआ। इससे दिल्ली से लौटने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।