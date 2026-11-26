नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-हावड़ा के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस के दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे निरस्त रहेंगे। गाड़ी संख्या 11447 जबलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस 21 दिसंबर को और गाड़ी संख्या 11448 हावड़ा-जबलपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर को निरस्त रहेगी।

निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक

पूर्व रेलवे में दुर्गापुर-वारिया रेलखंड और आण्डल स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण संबंधी कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते शक्तिपुंज एक्सप्रेस का एक फेरा स्थगित किया गया है।

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