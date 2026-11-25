नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यात्रियों की अतिरिक्त आवाजाही के मद्देनजर रेलवे सुबेदारगंज-एसएमवीटी बेंगलुरू साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर के अलावा कटनी और सतना स्टेशन पर भी इसका ठहराव रहेगा।

ट्रेन संख्या 04171 सुबेदारगंज से 11, 18 और 25 दिसंबर को रात 8.20 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 4.10 बजे जबलपुर और तीसरे दिन रात नौ बजे एसएमवीटी बेंगलुरू पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04172 सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु से प्रत्येक सोमवार 14, 21 और 28 दिसंबर को सुबह सात बजे चलेगी।