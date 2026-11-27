नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की पहचान केवल यहां की ऐतिहासिक इमारतों, संस्कारधानी की सांस्कृतिक विरासत और नदी के किनारों से ही नहीं, बल्कि उस रेलवे स्टेशन से भी जुड़ी है, जहां से डेढ़ सदी से अधिक समय से शहर की रफ्तार देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ती रही है।

जबलपुर रेलवे स्टेशन ने अंग्रेजों के दौर में एक छोटे से सिंगल लाइन स्टेशन के रूप में रेलगाड़ियों की पहली सीटी सुनी और आज छह प्लेटफार्म वाले व्यस्त जंक्शन के रूप में विकसित हो चुका है। शुक्रवार को मुख्य स्टेशन अपने गौरवशाली सफर के 156 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा।

नैनी से जबलपुर तक रेल लाइन यातायात के लिए खोल दी थी शहर में रेल पहुंचने की शुरुआत वर्ष 1867 में हुई थी। एक जून 1867 को ईस्ट इंडियन रेलवे ने नैनी (प्रयागराज के पास) से जबलपुर तक रेल लाइन यातायात के लिए खोल दी थी। इसके बाद मार्च 1870 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की लाइन जबलपुर पहुंची। इसी ऐतिहासिक रेल संपर्क को याद करते हुए स्टेशन पर स्थापित स्मारक में ‘बांबे मीट्स कोलकाता इन जबलपुर आन 8 मार्च, 1870’ दर्ज है। ब्रिटिश दौर में यह स्टेशन ‘जबलपुर’ के बजाय ‘जुब्बुलपुर’ नाम से जाना जाता था। रेलवे के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बना जबलपुर शुरुआत में सीमित सुविधाओं और एक रेल लाइन वाला यह स्टेशन समय के साथ विस्तार की राह पर आगे बढ़ा। वर्ष 1905 में बंगाल-नागपुर रेलवे ने गोंदिया के लिए नैरोगेज लाइन बनाई। इसके बाद रेल संपर्क और परिचालन का दायरा बढ़ता गया। अलग-अलग समय पर प्लेटफार्म और यात्री सुविधाएं विकसित हुईं। करीब डेढ़ सदी के इतिहास में मार्च 2020 का कोविड लाकडाउन भी एक ऐसा पड़ाव रहा, जब पहली बार यात्री ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा।