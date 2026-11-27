नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी की सुविधा के लिए रेलवे मुजफ्फरपुर से पुणे के हडपसर तक 28 नवंबर को एक ट्रिप वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 05213 मुजफ्फरपुर से रात 7.20 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 4.40 बजे जबलपुर पहुंचेगी।