दीवाली में जबलपुर मुख्य स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया पर अब ड्रोन की नजर, 24 घंटे तैनात रहेगी क्यूआरटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली पर घर जाने और त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। जबलपुर आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में रविवार तक कन्फर्म टिकट उपलब्ध नहीं हैं।

सर्कुलेटिंग एरिया, यार्ड और संवेदनशील स्थानों की हवाई निगरानी

मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहली बार ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू की गई है। आरपीएफ ने स्टेशन के ऊपर ड्रोन उड़ाकर सर्कुलेटिंग एरिया, यार्ड और संवेदनशील स्थानों की हवाई निगरानी की।

एरियल व्यू मिलने के कारण निगरानी का दायरा बढ़ जाएगा

अब तक स्टेशन की निगरानी अभी सीसीटीवी कैमरों और प्लेटफार्म पर तैनात जवानों के जरिए होती थी, लेकिन ड्रोन से एरियल व्यू मिलने के कारण निगरानी का दायरा बढ़ जाएगा।

व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना भी आसान

स्टेशन की ओर आने वाले वाहनों, यात्रियों की भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सर्कुलेटिंग एरिया की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना भी आसान होगा।

छत और ट्रेनों के ऊपर की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी

फुट ओवरब्रिज, प्लेटफार्म की छत और ट्रेनों के ऊपर की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी। आरपीएफ के 22 जवानों ने ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग ली है। त्योहार के दौरान दीपावली के एक दिन बाद तक ड्रोन से निगरानी जारी रहेगी।