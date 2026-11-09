‘स्वच्छता’ में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर की छलांग, एक से तीन के बीच में रैंक पक्की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। इंदौर की तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर भी स्वच्छता का परचम लहराने जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर ‘स्वच्छता’ की लंबी छलांग लगा सकता है।

गत वर्ष की रैकिंग में जबलपुर पांचवे स्थान पर था

बहरहाल इतना तय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे 11 नवंबर को घोषित होंगे। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में नौ निकायों को पुरस्कार मिलेगा। इनमें जबलपुर के अलावा इंदौर बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर,रीवा, सागर, उज्जैन के नगरीय निकाय शामिल है।