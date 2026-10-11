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विवाद शांत कराना गार्ड को पड़ा भारी! जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हंगामा करने वाले शराबी युवकों ने रास्ते में घेरकर पीटा

जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शराबी युवकों ने डॉक्टरों से बदसलूकी की। सुरक्षा गार्ड चंदन सिंह के रोकने पर उन्होंने ड्यूटी के बाद रास्ते में घेरकर...और पढ़ें

By Alok BanerjeeEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 01:21:09 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 01:21:09 PM (IST)
विवाद शांत कराना गार्ड को पड़ा भारी! जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हंगामा करने वाले शराबी युवकों ने रास्ते में घेरकर पीटा
विवाद शांत कराना गार्ड को पड़ा भारी। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शराबी युवकों का हंगामा
  2. युवकों ने डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की
  3. गार्ड चंदन सिंह ने विवाद शांत कराकर बाहर निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे युवकों ने सुरक्षा गार्ड से मारपीट की। आरोप है कि रामपुर क्षेत्र से दुर्घटना का मामला लेकर अस्पताल पहुंचे कुछ युवकों ने शराब के नशे में पहले डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की। अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड चंदन सिंह ने जब युवकों को रोकने और अस्पताल परिसर से बाहर करने का प्रयास किया।

रास्ते में गिर कर पीटा

गार्ड चंदन सिंह के मुताबिक, अस्पताल में युवकों के हंगामा करने पर उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन युवकों की नाराजगी बनी रही। आरोप है कि सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद जब चंदन सिंह घर लौट रहे थे, तभी युवकों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई।


पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना की पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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