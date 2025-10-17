मेरी खबरें
    जबलपुर के विजय नगर में 20 साल पहले बनी अवैध चौपाटी पर अब चला नगर निगम का बुलडोजर

    Jabalpur Vijay Nagar Chaupati: जबलपुर के विजय नगर में 20 साल पुरानी अवैध चौपाटी पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया है। शुक्रवार सुबह अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। चौपाटी संचालकों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाया और 2 घंटे की मोहलत दी, जिसके बाद कार्रवाई फिर शुरू हो गई।

    By Sunil dahiya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 11:58:35 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 12:03:22 PM (IST)
    जबलपुर के विजय नगर में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर में विजयनगर स्थित चौपाटी को अवैध करार देते हुए शुक्रवार को नगर निगम ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह-सुबह दल बल के साथ पहुंचे अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान चौपाटी में खानपान के स्टॉल हटाते शेड को तोड़ना शुरू कर दिए।

    इसके विरोध में चौपाटी संचालको ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाया और फिर उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी गई, यह कहते हुए कि स्वयं अपना सामान हटा लें अन्यथा कार्रवाई के दौरान टूट-फूट हो सकती है।


    2 घंटे पूरे होने पर नगर निगम ने अनाउंस करते हुए कारवाई शुरू कर दी है। विजयनगर चौपाटी करीब 20 साल पहले आबाद हुई थी, लेकिन उस समय नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और अब कार्रवाई कर रहा है।

