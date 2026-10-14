आग बुझाने के लिए जबलपुर नगर निगम के पास 'दल' है, लेकिन संसाधनों में 'दम' नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में आग का खतरा बढ़ रहा है और इसके साथ ही अग्निशमन व्यवस्था की चुनौतियां भी बड़ी हैं। हाल ही में शहर में ऐसे अग्नि हादसे हुए जिसने नागरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अग्नि हादसों से निपटने नगर निगम का अमला तो मुस्तैद है, दमकलकर्मी तैयार हैं, लेकिन संसाधनों की कमी बनी हुई है।

तेजी से फैलते शहर और बढ़ती आबादी के मुकाबले समय पर घटना स्थल तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। निगम मुख्यालय में फायर स्टेशन और आईएसबीटी में एक दमकल वाहन की तैनाती के बीच कुंडम-पाटन जैसे दूरस्थ इलाकों में आग लगने पर त्वरित पहुंच बड़ी चुनौती है। बड़े अग्निहादसे की स्थिति में पानी खत्म होने पर टैंकरों को बार-बार भरने की मजबूरी राहत कार्य की रफ्तार पर असर डाल रही है।

भीड़ के बीच फायर ब्रिगेड पहुंचना बड़ी अग्निपरीक्षा

त्योहारों के दौरान बाजारों की भीड़ और सड़कों पर बढ़ते दबाव के बीच दमकल वाहनों के लिए घटनास्थल तक पहुंचना भी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। नगर निगम का दमकल विभाग भी दमकल कर्मी और संसाधनों की कमी स्वीकार रहा है। फिलहाल नगर निगम के दमकल के पास जो मानव व मशीनरी संसाधन उपलब्ध है। उसी के अनुसार त्योहार में चौकसी का दावा किया जा रहा है।

दमकल के बेड़े में शामिल वाहन

1 - टर्न टेबल लैडर

2 - मिनी वाटर बाऊजर

2 - हैवी ड्यूटी वाटर बाऊजर

12 - दमकल वाहन

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फायर स्टेशन का निर्माण जारी है