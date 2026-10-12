नवरात्र में बड़ी कार्रवाई : जबलपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, संचालकों के पास नहीं थी अनुमति

गोकलपुर मेन रोड, पुलिस लाइंस गेट और अहिंसा चौक पर हुई कार्रवाई में तीन संचालक बिना वैधानिक अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते मिले। प्रतिबंध के बावजूद देर रात तक तेज आवाज में किए जा रहे शोर के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही थी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों समेत डीजे साउंड सिस्टम जब्त किए हैं।

ट्रक में लगे थे 15 डीजे बाक्स

रांझी पुलिस ने गोकलपुर मेन रोड पर दबिश देकर ट्रक क्रमांक एमएच 06 जी 3691 से तीन छोटे और 12 बड़े डीजे बाक्स, मिक्सर मशीन, दो एम्पलीफायर और जनरेटर जब्त किया।

डीजे बजाने की अनुमति नहीं दिखा सका

संचालक खमरिया के घाना निवासी शैलेंद्र कुमार श्रीवात्री, तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दिखा सका। रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि डीजे संचालक के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

पिकअप और अन्य वाहन भी जब्त

सिविल लाइंस पुलिस ने पुलिस लाइंस गेट के सामने तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाते हुए पिकअप वाहन एमपी 20 जेडक्यू 7080 पकड़ी। वाहन से आठ बड़े साउंड बाक्स, मिक्सर मशीन और एम्पलीफायर जब्त किए गए। संचालक न्यूम कंचनपुर निवासी अविनाश पासवान के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी।