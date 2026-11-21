नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर/दमोह। अफगान नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट दिलाने के लिए जबलपुर के तीन पतों का इस्तेमाल फर्जी तरीके से किया गया। एटीएस की जांच में सामने आया है कि तीनों अफगानियों के आधार बंगाल से बने है। वहीं, पासपोर्ट आवेदन में मोतीनाला, उपरैनगंज और छोटी ओमती के पते दर्ज कराए गए थे। इन्हीं पतों के आधार पर दस्तावेज तैयार कराए गए और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद दमोह पासपोर्ट सेवा केंद्र से तीनों के भारतीय पासपोर्ट जारी हो गए। एटीएस ने तीनों पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं।

जांच में सामने आए पते अफगान नागरिकों के पते में 300 मोतीनाला तालाब सदर, 410 उपरैनगंज और 870 छोटी ओमती हैं। एटीएस अब इन पतों के वास्तविक निवासियों और दस्तावेज तैयार कराने में शामिल लोगों की जानकारी जुटा रही है।