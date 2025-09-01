छत्तीसगढ़ की जेल में हुई जबलपुर बैंक डकैती की साजिश, बिहार के बदमाशों ने सोना और रुपये लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खितौला के इसास बैंक में 11 अगस्त को की गई डकैती की साजिश छत्तीसगढ़ की जेल में रची गई थी। जहां, पर जबलपुर जिले में रहने वाला एक बदमाश और बिहार का एक कुख्यात अपराधी बंद था। दोनों ने जेल में रहते हुए डकैती की योजना बनाई थी। जेल से छूटने पर अपने कुछ साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। यह जानकारी डकैती करने वाले गिरोह के सरगना बिहार के गया जिले के निवासी राजेश दास उर्फ अकाश दास की गिरफ्तारी पर सामने आयी है।

पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने सोमवार को जानकारी दी कि आरोपित राजेश के साथ डकैती में लिप्त रहे बदमाश गया जिले के निवासी इंद्रजीत दास उर्फ सागर को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को जबलपुर पुलिस की सूचना पर बिहार पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपित को जबलपुर लगाया है। आरोपितों ने पूछताछ में वारदात में शामिल गिरोह के अन्य बदमाशों के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

जेल से छूटने के डेढ़ महीने बाद की वारदात बैंक प्रबंधक की कनपटी पर बंदूक अड़ाकर दिन दहाड़े लाकर से 14.875 ग्राम सोना और पांच लाख आठ हजार 675 रुपये के नोट लूटे जाने पर पुलिस ने जांच की। घटना में पाटन के ग्राम उड़ना निवासी रईस लोधी उर्फ रहीस की भूमिका संदिग्ध मिली। छानबीन करने पर पता चला कि रईस अपराधिक प्रवृत्ति का है। वह चोरी के एक मामले में कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जेल में बंद था। जहां, पर छत्तीसगढ़ के एक बैंक में डकैती का आरोपित बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के बीजा टोला निवासी राजेश दास उर्फ आकाश दास भी सजा काट रहा था। जो कि 18 जून को जेल से बाहर आया था। छानबीन में जेल छूटने के बाद राजेश और उसके साथियों की जबलपुर में सक्रियता का पता चला। पुलिस ने एक-एक कर जोड़ी कड़ियां जांच में पता चला कि रईस ने राजेश और उसके साथियों को पाटन में किराया का कमरा दिलाया था। उसकी पुष्टि के बाद पुलिस कड़ियां जोड़ती चली गई। डकैती के सरगना राजेश तक पहुंची। खेत गड़ाया सोना, दूसरे गांव में किराए के घर में छिपा- डकैती के बाद आरोपितों ने लूट का सोना एवं नकदी आपस में बांटा एवं अलग-अलग ठिकाने में जाकर छिप गए। 29 अगस्त को बिहार के गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र की नगमा पंचायत के चंददोखरा गांव से इंद्रजीत दास को 600 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया। उसका सरगना राजेश से कनेक्शन सामने आया।