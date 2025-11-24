मेरी खबरें
    जबलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच घंटे में गिरफ्तार किए गए 303 आरोपी, घरों से लेकर संदिग्ध अड्डों तक जांच

    जिले में शनिवार–रविवार की मध्यरात्रि पुलिस ने बड़े स्तर पर कांबिंग गश्त अभियान चलाया। पांच घंटे चली इस कार्रवाई में फरार 303 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर की गई।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 06:45:46 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 06:45:46 AM (IST)
    जबलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    HighLights

    1. शनिवार–रविवार की मध्यरात्रि पुलिस ने बड़े स्तर पर कांबिंग गश्त अभियान चलाया
    2. पांच घंटे चली इस कार्रवाई में फरार 303 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया
    3. नगर से लेकर देहात तक हर थाना क्षेत्र में छानबीन और छापेमारी की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले में शनिवार–रविवार की मध्यरात्रि पुलिस ने बड़े स्तर पर कांबिंग गश्त अभियान चलाया। पांच घंटे चली इस कार्रवाई में फरार 303 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर की गई।

    छानबीन और छापेमारी

    नगर से लेकर देहात तक हर थाना क्षेत्र में छानबीन और छापेमारी की गई। निगरानीशुदा बदमाशों, जिलाबदर और गुंडों की तलाश में पुलिस टीमों ने उनके घरों से लेकर संदिग्ध अड्डों तक जांच की। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी शनिवार रात नौ बजे से लेकर रविवार की मध्यरात्रि दो बजे तक मैदान पर मौजूद रहे।


    तलाशी ली गई

    कांबिंग गश्त के दौरान बिना नंबर की दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। देर रात सड़कों पर घूमते लोगों से पूछताछ की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्थानक और आश्रय स्थलों में ठहरे व्यक्तियों की भी जांच की गई।

    जांच के दौरान कई वर्षों से फरार 124 गैर-म्यादी वारंटियों, 89 गिरफ्तारी वारंट और 90 जमानती वारंट तामील किए गए। इनमें से अधिकतर आरोपित लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे।

    पुलिस ने क्या कहा

    पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। ऐसे अपराधियों को पकड़ना आवश्यक था जो लंबे समय से कानून से बच रहे थे। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

