रायपुर में शराब भट्ठी के सुपरवाइजर ने लगाई फांसी, आखिरी मैसेज में दो अधिकारियों का बताया जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मांढर स्थित शराब भट्ठी में पदस्थ सुपरवाइजर प्रशांत वर्मा ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। उन्होंने सिलतरा बाजार चौक स्थित अपने घर में आत्महत्या की। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खुदकुशी से पहले प्रशांत ने अपनी पत्नी और मां को सुसाइडल मैसेज भेजा था।

इस संदेश में उन्होंने मांढर शराब भट्ठी में पदस्थ दो कर्मचारियों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही जोनल आबकारी अधिकारी और मैनपावर कंपनी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सिलतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

मौत से पहले पत्नी और मां को भेजा संदेश

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रशांत वर्मा ने खुदकुशी करने से पहले अपनी पत्नी और मां को मोबाइल पर संदेश भेजा था। इस संदेश में उन्होंने अपनी परेशानी और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का उल्लेख किया है। संदेश में मांढर शराब भट्ठी में काम करने वाले दो कर्मचारियों के नाम लेकर उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है।