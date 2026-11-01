जबलपुर में डाकघर के 179 खातों से 65 लाख रुपये का गबन, सह-आरोपी को चार साल की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : मोतीनाला उप डाकघर में गरीब खाताधारकों की बचत पर हाथ साफ करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सह-आरोपित पुनीत सेन को दोषसिद्ध कर चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 65 लाख रुपये से अधिक के इस गबन में 177 बचत बैंक खातों और दो सुकन्या समृद्धि खातों की राशि का दुरुपयोग किया गया था। विशेष न्यायाधीश रूपेश गुप्ता ने 31 अक्टूबर को विभिन्न धाराओं में सजा और अर्थदंड से दंडित किया।

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जबलपुर के अनुसार, 11 सितंबर 2020 से नौ अप्रैल 2022 के बीच तत्कालीन उप डाकपाल बलवान शाह भलावी और जीडीएस आउटसाइडर पुनीत सेन ने मिलकर कुल 65 लाख दो हजार 488 रुपये का गबन किया। खाताधारकों की पासबुक में जमा राशि की प्रविष्टियां कर मुहर लगा दी जाती थी, जिससे उन्हें अपनी रकम जमा होने का भरोसा बना रहे। लेकिन यही लेन-देन डाकघर के आधिकारिक अभिलेखों, दैनिक लेन-देन रिपोर्ट, लान्ग बुक और फिनेकल लेजर में दर्ज नहीं किया जाता था।