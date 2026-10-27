जबलपुर एसपी बोले-कार्बाइड गन से जुड़े इन खतरों को न करें नजरअंदाज, न खरीदें और ना ही चलाएं; कोई बेचते दिखे तो दें सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली के त्योहार के दौरान कार्बाइड गन से होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। बिक्री या प्रदर्शन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध के बीच पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने आम लोगों से ऐसी गनों का उपयोग नहीं करने और इनकी बिक्री या प्रदर्शन की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है।

अपने-अपने क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय करते हुए प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण और भंडारण के संदिग्ध स्थानों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।