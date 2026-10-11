जबलपुर स्टेशन पर युवकों और रेलकर्मियों के बीच कहासुनी, 1 घंटे लेट निकली इटारसी-छिवकी एक्सप्रेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मां दुर्गा की प्रतिमा को जैतवारा ले जाने के दौरान बुकिंग और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था को लेकर हुए विवाद के कारण शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि मुख्य रेलवे स्टेशन पर इटारसी-प्रयागराज छिवकी ट्रेन करीब एक घंटे तक खड़ी रही।

प्रतिमा का कुछ हिस्सा एसएलआर (लगेज वैन) से बाहर निकला होने के कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका पर ट्रेन मैनेजर ने आपत्ति जताई और बुकिंग के दस्तावेज मांगे। विवाद बढ़ने पर आरपीएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। समझाइश के बाद ट्रेन शुक्रवार-शनिवार की मयरात्रि 2.49 बजे रवाना हो सकी।