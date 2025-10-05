मेरी खबरें
    जबलपुर : विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दो की मौत, 10 लोग घायल

    विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कजरवारा के आगे देवी विसर्जन के लिए जा रहा एक ट्रक बिजली के तार के संपर्क में आ गया। ट्रक पर सवार लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 11:22:56 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 11:29:56 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कजरवारा के आगे देवी विसर्जन के लिए जा रहा एक ट्रक बिजली के तार के संपर्क में आ गया। ट्रक पर सवार लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

    आरंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

    खबर अपडेट की जा रही है।

