जबलपुर : विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दो की मौत, 10 लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कजरवारा के आगे देवी विसर्जन के लिए जा रहा एक ट्रक बिजली के तार के संपर्क में आ गया। ट्रक पर सवार लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।