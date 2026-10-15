नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के बाद गुरुवार को नए कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। दोपहर करीब 12 बजे सड़क मार्ग से जबलपुर पहुंचे कलेक्टर ने सबसे पहले प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली और अधिकारियों से मुलाकात कर जिले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

समाधान कराना प्रशासन की कार्यशैली का अहम हिस्सा अधिकारियों से मुलाकात के बाद वे गौरीघाट पहुंचे, जहां पूजन किया। दोपहर में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए स्पष्ट किया कि आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समय पर समाधान कराना प्रशासन की कार्यशैली का अहम हिस्सा रहेगा।