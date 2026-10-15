नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के बाद गुरुवार को नए कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। दोपहर करीब 12 बजे सड़क मार्ग से जबलपुर पहुंचे कलेक्टर ने सबसे पहले प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली और अधिकारियों से मुलाकात कर जिले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
अधिकारियों से मुलाकात के बाद वे गौरीघाट पहुंचे, जहां पूजन किया। दोपहर में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए स्पष्ट किया कि आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समय पर समाधान कराना प्रशासन की कार्यशैली का अहम हिस्सा रहेगा।
कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा कि जिले में चुनौतियां कई हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समस्याओं को समझकर समाधान की दिशा में काम करना होगा। प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद जितना बेहतर होगा, समस्याओं का निराकरण उतना ही प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों का समय पर निराकरण उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात जैसी व्यवस्थाओं में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिले के भविष्य से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
प्रेसवार्ता के दौरान कलेक्टर ने प्रशासनिक कामकाज में मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शहर में क्या चल रहा है, लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, इसकी जानकारी खबरों के माध्यम से भी मिलती है।
मीडिया से मिलने वाले सुझाव और फीडबैक प्रशासन के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से जिले के विकास के लिए सुझाव मांगे और मौजूदा व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं को भी जाना।
कलेक्टर ने संकेत दिए कि राजस्व संबंधी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करना प्राथमिकता में रहेगा। आम लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है।
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारु बनाए रखना भी प्रशासन के एजेंडे में रहेगा। इसके अलावा जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखी जाएगी।
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