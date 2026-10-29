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‘स्वच्छता’ में जबलपुर का एक और बढ़ता कदम, 01 नवंबर से बदलेगी सफाई व्यवस्था

सिटी 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मौजूदा कमियों को दूर करने के साथ सफाई व्यवस्था में तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 12:13:21 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 12:13:21 PM (IST)
‘स्वच्छता’ में जबलपुर का एक और बढ़ता कदम, 01 नवंबर से बदलेगी सफाई व्यवस्था
स्थापना दिवस के लिए विजय नगर की सड़क के फुटपाथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नईदुनिया

HighLights

  1. कसर भी बाकी, पांचवे स्‍थान पर आए थे पिछली बार
  2. स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पर का भागीरथी प्रयास
  3. सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के प्रमुख शहरों में जगह बनाने के बाद अब जबलपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में है।

सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था

आगामी मप्र स्थापना दिवस यानि 1 नवंबर से शहर में सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू करने की योजना है।

व्यवस्था को बढ़ाकर 15 एजेंसियों को सौंपा

कहा जा रहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने अब तक चार एजेंसियों के जिम्मे रहने वाली सफाई व्यवस्था को बढ़ाकर 15 एजेंसियों को सौंपा गया है।

शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा

निगम का दावा है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। वहीं सिटी 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मौजूदा कमियों को दूर करने के साथ सफाई व्यवस्था में तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।

नियमित तौर पर कचरा नहीं उठ रहा

दरअसल शहर में अब भी सफाई व्यवस्था अपेक्षाकृत नहीं हैं। चार एजेंसियों की मनमानी के चलते अब भी कुछ वार्डों में नियमित तौर पर कचरा नहीं उठ रहा है।

नियमित कचरा गाड़िया भी नहीं पहुंच रही

कहीं-कहीं वार्डाें में समय पर और नियमित कचरा गाड़िया भी नहीं पहुंच रही है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि 15 एजेंसियों को सूचीबद्ध करते हुए क्लस्टर बनाकर सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों के निर्माण जैसे कार्य भी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तीन नए गार्बेज स्टेशन भी बनाएं जाएंगे।

स्वच्छ ‘हवा’ में लहराया परचम

जबलपुर स्वच्छ हवा में परचम लहरा चुका है।10 लाख आबादी वाले शहर में जबलपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में तीसरे स्थान में जगह बनाई थी। इसके पहले दूसरे स्थान पर था। हालांकि एक अंक पिछड़ने पर नगर निगम ने दावा कर चुका है।


सफाई में अभी ये हैं मुख्य चुनौतियां

  • कई स्थानों पर कचरे के ढेर नजर आते हैं। कचरा परिवहन में लग रहा समय

  • सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है

  • सौंदर्यीकरण के कार्य अधूरे दिखाई देते हैं।

  • सफाई मुख्य मार्गों तक सीमित, मोहल्ला, कालोनियों में अब भी नियमित सफाई की जरूरत

  • नागरिकों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कम, सड़क पर फेंक रहे कचरा

  • घरों में अब भी अलग -अलग तरह का कचरा संग्रहण करने नही जागरूकता

अब आनलाइन निगरानी पर रहेगा जोर

  1. नगर निगम सफाई व्यवस्था को केवल संसाधनों के विस्तार तक सीमित रखने के बजाय निगरानी और समीक्षा पर भी जोर दे रहा है।

  2. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) की नियमित मानिटरिंग और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

  3. कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से कचरा वाहनों के समय पर पहुंचने को प्रभावी बनाया जा रहा है

पांचवें स्थान से पहले पायदान पहुंचने का लक्ष्य

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर नगर निगम को पहली बार देश में पांचवां स्थान मिला था। शहर को सेवन स्टार रेटिंग और वाटर प्लस का दर्जा भी प्राप्त हुआ।

पहले पायदान पर लाने के लिए माइक्रो प्लानिंग

महापौर और निगमायुक्त ने रैंकिंग में और सुधार कर जबलपुर को पहले पायदान पर लाने के लिए माइक्रो प्लानिंग के तहत काम करने की बात कही थी।

कंजर्वेंसी की सफाई जैसे कार्य किए जा रहे

इसी दिशा में सिटी ब्यूटिफिकेशन, पौधारोपण, डिवाइडरों का निर्माण व रंगाई-पुताई, ग्रीन वाल, ग्रीन बेल्ट, फाउंटेन और कंजर्वेंसी की सफाई जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने तथा उद्यानों और कंपोस्ट प्लांट के बेहतर संचालन पर भी जोर है।

नर्मदा संरक्षण

नर्मदा को निर्मल बनाने के लिए एसटीपी प्लांटों की स्थापना, दूषित जल को शोधित कर दोबारा उपयोग में लगाया जा रहा है।

एक नवंबर से शहर की सफाई व्यवस्था सुधार देखने मिलेगा। नगर निगम के साथ ही करीब सफाई मित्रों की संख्या छह हजार हो जाएंगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए 140 वाहन शामिल किए जा रहे है इस तरह डोर टू डोर के 600 वाहनों से नियमित रुप से कचरे का उठाव होगा। तीन नए गार्वेज स्टेशन से शहर में कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। स्वच्छता में शहर नंबर बनेगा।

जगत बहादुर सिंह अन्नू, महापौर

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