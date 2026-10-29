‘स्वच्छता’ में जबलपुर का एक और बढ़ता कदम, 01 नवंबर से बदलेगी सफाई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के प्रमुख शहरों में जगह बनाने के बाद अब जबलपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में है।

सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था

आगामी मप्र स्थापना दिवस यानि 1 नवंबर से शहर में सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू करने की योजना है।

व्यवस्था को बढ़ाकर 15 एजेंसियों को सौंपा

कहा जा रहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने अब तक चार एजेंसियों के जिम्मे रहने वाली सफाई व्यवस्था को बढ़ाकर 15 एजेंसियों को सौंपा गया है।

शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा

निगम का दावा है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। वहीं सिटी 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मौजूदा कमियों को दूर करने के साथ सफाई व्यवस्था में तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।

नियमित तौर पर कचरा नहीं उठ रहा

दरअसल शहर में अब भी सफाई व्यवस्था अपेक्षाकृत नहीं हैं। चार एजेंसियों की मनमानी के चलते अब भी कुछ वार्डों में नियमित तौर पर कचरा नहीं उठ रहा है।

नियमित कचरा गाड़िया भी नहीं पहुंच रही

कहीं-कहीं वार्डाें में समय पर और नियमित कचरा गाड़िया भी नहीं पहुंच रही है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि 15 एजेंसियों को सूचीबद्ध करते हुए क्लस्टर बनाकर सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों के निर्माण जैसे कार्य भी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तीन नए गार्बेज स्टेशन भी बनाएं जाएंगे।