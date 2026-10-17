जबलपुर में एक नवंबर से बदलेगी सफाई व्यवस्था, 35 एजेंसियों ने भरे टेंडर; 15 संस्थाओं का बना पैनल

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। शहर की लड़खड़ाती सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। नगर निगम अब नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आगामी एक नवंबर से शहर में उन्नत सफाई व्यवस्था शुरू होने का दावा किया जा रहा है।

देश-प्रदेश की बड़ी एजेंसियां भी शामिल नगर निगम के सफाई टेंडर में पहली बार 35 निविदाकारों ने भाग लिया। इनमें देश-प्रदेश की बड़ी एजेंसियां भी शामिल हैं। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 15 संस्थाओं को जोन वार पैनल बनाया गया है। पटाखा व्यापारियों को राहत प्रस्तावों को भी मंजूरी शनिवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक में दो प्रमुख चौराहों के नाम बदलने, लीज प्रकरणों के निराकरण और पटाखा व्यापारियों को राहत देने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।